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Namaz kılan yolcuya otobüs şoföründen skandal sözler! 28 Şubat'ın kalıntısı bir olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Namaz kılan yolcuya otobüs şoföründen skandal sözler! 28 Şubat’ın kalıntısı bir olay

İzmir-Eskişehir arası sefer düzenleyen bir otobüs firmasının soförü tarafından 28 Şubat'ın karanlık yüzünü hatırlatan bir skandal yaşatıldı. Eşiyle birlikte namaz kılan vatandaş otobüse binmek istediğinde şöför tarafından araçtan indirilmek istendi. Yolcu ve eşi karara itiraz ederken sosyal medyada yayınlanan görüntü tepkilere neden oldu.

İzmir-Eskişehir istikametinde sefer düzenleyen bir otobüs firmasında tepkilere neden olan bir olay yaşandı.

Ali T., isimli bir kişi eşiyle birlikte mola esnasında namaz kılıp otobüse binmek istedi.

Bu esnada otobüs şoförü bilinmeyen nedenle Ali T. ve eşini otobüsten indirmek isteyince yolcular karara itiraz etti.

Otobüs şoförü ve namaz kılan ikili arasında tartışma çıktı.

Şoförün ısrarla vatandaşları araçtan indirmek istemesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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