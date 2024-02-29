Namaz kılan yolcuya otobüs şoföründen skandal sözler! 28 Şubat'ın kalıntısı bir olay
İzmir-Eskişehir arası sefer düzenleyen bir otobüs firmasının soförü tarafından 28 Şubat'ın karanlık yüzünü hatırlatan bir skandal yaşatıldı. Eşiyle birlikte namaz kılan vatandaş otobüse binmek istediğinde şöför tarafından araçtan indirilmek istendi. Yolcu ve eşi karara itiraz ederken sosyal medyada yayınlanan görüntü tepkilere neden oldu.
Bu esnada otobüs şoförü bilinmeyen nedenle Ali T. ve eşini otobüsten indirmek isteyince yolcular karara itiraz etti.
Otobüs şoförü ve namaz kılan ikili arasında tartışma çıktı.
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