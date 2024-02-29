29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de feci kaza! İki TIR arasında kalan otomobil kağıt gibi oldu! Sürücü hayatını kaybetti...

İzmir'de feci kaza! İki TIR arasında kalan otomobil kağıt gibi oldu! Sürücü hayatını kaybetti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
İzmir’de feci kaza! İki TIR arasında kalan otomobil kağıt gibi oldu! Sürücü hayatını kaybetti...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde TIR'a çarpan otomobile arkadan başka bir TIR vurdu. Yaşanan feci kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken aracın adeta bir kağıt şekline büründüğü görüldü. İşte detaylar...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

İKİ TIRIN ARASINDA KALDI

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde Gökhan Eren'in (32) kullandığı 16 AOU 016 otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı.

Arkadan gelen Mehmet B'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi, itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmayla otomobilden çıkarıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA