İzmir'de feci kaza! İki TIR arasında kalan otomobil kağıt gibi oldu! Sürücü hayatını kaybetti...
İzmir'in Bayraklı ilçesinde TIR'a çarpan otomobile arkadan başka bir TIR vurdu. Yaşanan feci kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken aracın adeta bir kağıt şekline büründüğü görüldü. İşte detaylar...
İKİ TIRIN ARASINDA KALDI
İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde Gökhan Eren'in (32) kullandığı 16 AOU 016 otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı.
Arkadan gelen Mehmet B'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi, itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmayla otomobilden çıkarıldı.
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