2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlere doğru yaklaşırken, mahalle ve köylerde yaşayan binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Muhtarlar, mahallelerinde önemli bir vazifeyi üstlenerek yerel yönetimde temsilci olarak hizmet veriyorlar. Seçim süreci, genel seçimlere nazaran farklılık gösteriyor ve adaylar, doğrudan mahalle sakinlerinin oylarıyla belirleniyor. Peki muhatrlık seçimleri ne zaman?
Muhtarlık seçimi, yerel yönetim seçimleri kapsamında önemli bir yer tutar. Köy ve mahallelerde muhtarın belirlenmesi için yapılan seçimler, belediye başkanlığı ve meclis seçimiyle birlikte gerçekleşir. Muhtarlar, mahalle veya köylerindeki vatandaşları temsil ederek yerel yönetimde aktif rol oynarlar. Seçim süreci, adayların mahalle sakinlerinin oyuna sunulmasıyla ve katılımcı demokrasi anlayışıyla şekillenir. Peki 2024 muhtarlık seçimleri ne zaman? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
MUHTARLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIR?
Her 5 yılda bir düzenlenen muhtarlık seçimleri, 2024 yılında mahalli idareler seçimiyle birlikte gerçekleşecek. Belediye başkanlığı, meclis ve muhtarlık seçimi, tek bir aşamada tamamlanacak.
Mahalli İdareler seçimi 31 Mart tarihinde yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
MUHTAR NEDİR?
Kelime anlamı üzerinden ele alındığı zaman muhtar, 'seçilmiş kişi' şeklinde ifade edilir. Genel olarak bir köy veya bir mahallenin yönetiminden sorumlu kişi olarak ele alınmaktadır. Köy ve mahalleler için tüzel kişiliği ele alırken, 5 yıllık bir görev süreci bulunmaktadır. Bölgedeki mahalle veya köy halkı tarafından seçimle gelen muhtar, azaları ile beraber gerekli görevleri yerine getirir.
MUHTAR OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
Muhtar olabilmek için öncelikle T.C. vatandaşı olunması gerekir. Aynı zamanda bireyin 25 yaşın üzerinde olması gerekmektedir. Diğer yandan muhtar olabilmek için en önemli şartlar içerisinde, ilgili köy veya mahallede en az altı ay süreli ikamet etmektir. Ayrıca yüz kızartıcı herhangi bir işe karışmamış ve adli sicil kaydı bulunmamış olması gerekir. Bu kriterleri taşıyan kişiler seçim zamanı adaylığını koyarak en fazla oyu almak suretiyle muhtar olabilir.
MUHTARIN GÖREVİ NE?
5 yıllık görev süresi içerisinde 4 tane aza ile beraber muhtar belli başlı bazı görevleri yerine getirir.
- Bireysel olarak köy ve mahalledeki sakinlerin kurallar nezdinde ilgili ikamet işlerini gerçekleştirmek.
- Yol ve çeşme gibi farklı ihtiyaçları ilgili kurumlara bildirmek.
- Merkez yönetim üzerinden bir temsilci olarak, kanun nezdinde gerekli hükümet uygulamaları ve yönetmelikleri bölge halkına duyurmak.
- Seçim dönemleri içerisinde sandık seçim kurullarında bulunmak.
- Asker çağına gelmiş kişilerin çizelgelerini bildirmek.
- Seçim listeleri askıya asmak ve gerekli seçim kağıtlarını sunmak.
- Salgın hastalıklar ve benzeri durumlar karşısında anında ilgili kurumları bilgi vermek.
- Bölgesi'nde yer alan yardıma ihtiyacı olan kişiler için, devlet üzerinden onlara destek sağlamak.
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- 2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
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