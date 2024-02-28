Uçuşunuz iptal edilmiş olabilir! İstanbul kalkışlı uçuşu olanlar dikkat: Yüzde 10 azalma kararı...
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığı duyuruldu. İşte detaylar...
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.
Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
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