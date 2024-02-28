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Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş sis sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

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