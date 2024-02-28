"Kafes-49" operasyonunun İzmir ayağında 23 şüpheli yakalandı
"Kafes 49" operasyonu kapsamında İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün ülke genelinde gerçekleştirilen "mali suç" konularına yönelik İzmir merkezli Manisa ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonlarda, tefecilik suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 kişi, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçıran ve bu şekilde devleti zarara uğrattığı tespit edilen 10 kişi ile sigorta tazminatı almak maksadıyla dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
5️⃣6️⃣ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-49" operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli hakkında işlem yapıldı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara,… pic.twitter.com/ZQqfi9eyp3
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirmişti.
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