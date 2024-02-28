"Kafes-49" operasyonunun İzmir ayağında 23 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, tefecilik suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 kişi, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçıran ve bu şekilde devleti zarara uğrattığı tespit edilen 10 kişi ile sigorta tazminatı almak maksadıyla dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

5️⃣6️⃣ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-49" operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli hakkında işlem yapıldı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara,… pic.twitter.com/ZQqfi9eyp3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirmişti.