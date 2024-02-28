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İstanbul’da tramvay altında can pazarı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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İstanbul’da tramvay altında can pazarı

Son dakika haberi...Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen son dakika bilgisine göre; tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

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