28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de 221 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi! Arabanın içine zula yaptılar...

Hakkari'de 221 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi! Arabanın içine zula yaptılar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2024
ABONE OL
Hakkari’de 221 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi! Arabanın içine zula yaptılar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de altın kaçakçılığı operasyonu düzenlendiğini belirtti. Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde 1'er kilogramlık 221 adet yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, altının piyasa değerinin yaklaşık 450 milyon lira olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 221 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Açıklamasında operasyonun detaylarına yer veren Yerlikaya, Yüksekova ilçesindeki bir aracın çeşitli bölgelerinde gizlenmiş halde 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara göz açtırmayacağız. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet her biri 1 kilogram ağırlığında yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA