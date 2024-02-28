Bingöl’de çığ düştü! Acı haber geldi: Cansız bedenine ulaşıldı

Gece saat 02.00-.02.30'a kadar çalışmalar devam etti. Ama soğuk hava, donma ve kötü hava şartları nedeni ile ara verdik. Sabah saat 06.00 gibi tekrar başladık faaliyetimize. Şu anda ben de olay yerindeyim. Sabahtan beri yaklaşık 150 kişilik bir ekip burada çalışmalarda bulundu. AFAD, jandarma, korucularımız, JAK timlerimiz, JÖH timlerimiz, SAR timlerimizle beraber yaklaşık 150 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmalarında bulundular. Kendisine canlı ulaşamadık ama Ekrem kardeşimizin bedenine ulaştığımızla ilgili bir haber geldi.