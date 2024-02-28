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Bursa'da suç örgütlerine "Kafes-46" operasyonu! 14 şüpheli tutuklandı

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Bursa’da suç örgütlerine Kafes-46 operasyonu! 14 şüpheli tutuklandı

Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne yönelik "Kafes-46" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.8 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu, diğer 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 24 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 ayrı suç örgütü üyesi 55 zanlıya yönelik Bursa merkez ve Gemlik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 22'si sağlık kontrolünün ardından Bursa Adliyesine getirildi. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu, diğer 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda suç örgütü elebaşları B.Ç. ile O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmıştı. Diğer suç örgütü elebaşı M.T.T. ile 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bir kalem tabanca, 4 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, çok sayıda fişek ve bir miktar para ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Şubat'ta "Kafes-46" operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in (Yurt dışı firar) yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlar sonucu; 48 şüpheli yakalanırken, 20 adet ruhsatsız yabanca, 11 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çelik yelek, 68 şişe sahte alkol ve bin 170 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

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