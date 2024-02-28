Bursa'da suç örgütlerine "Kafes-46" operasyonu! 14 şüpheli tutuklandı

Bursa'da 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda suç örgütü elebaşları B.Ç. ile O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmıştı. Diğer suç örgütü elebaşı M.T.T. ile 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bir kalem tabanca, 4 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, çok sayıda fişek ve bir miktar para ele geçirilmişti.