Raf ömrü uzun ambalajlı gıdalara dikkat! Paketin içerisinde bulunan zararlı maddeleri nasıl tespit edebiliriz? Uzman isim A Haber’de açıkladı...

Balda da donarsa yada tortu olursa orijinal bal olmamış oluyor. Yüzde 82 süt veya yağ yazan ürünlerden korkmasınlar fakat bunların artık muhteviyatını karıştırıp tereyağı yazıyorlar ama içinde yüzde 40 bitkisel margarin oluyor. Bunlara özellikle dikkat etsinler. Zaten fiyat kendini belli ediyor. İyi bir tereyağı 380 lirayken uygun bir tereyağı, 250 liraya satılıyorsa mutlaka ona dikkat etsinler.