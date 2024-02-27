Raf ömrü uzun ambalajlı gıdalara dikkat! Paketin içerisinde bulunan zararlı maddeleri nasıl tespit edebiliriz? Uzman isim A Haber’de açıkladı...
Pek çok uzman, sağlıksız olduğu yönünden paketli gıdalara karşı uyarılarda bulunuyor. Bunun genel sebebi ise paketli gıdaların raf ömrünün uzun olması için içine konulan koruyucu maddeler. Peki, bu maddeler paketin ve ambalajların üzerinde yer alıyor mu? Paketin içerisinde bulunan zararlı maddeleri nasıl tespit edebiliriz? Bir tüketici olarak markete gittiğimiz de ilk önce neye dikkat etmeliyiz? Uzman isim A Haber’de açıkladı. İşte detaylar…
Uzmanlar raf ömrü uzun, ambalajlı gıdalara karşı dikkatli olma konusunda uyarıyor.
Özellikle gıda ürünlerinde etikette yazanla ambalajda çıkan kimi zaman bir olmayabiliyor.
Peki, zararlı maddeler paketin ve ambalajların üzerinde yer alıyor mu? Paketin içerisinde bulunan zararlı maddeleri nasıl tespit edebiliriz?
Gıda Toptancılar Uzmanı Bilal Dağhan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Gıda Toptancılar Uzmanı Dağhan'ın açıklamaları şöyle: Örneğin bu tereyağı, üzerine orijinal tereyağ yazıyorlar. Oysa ki bu orijinal değil. Normalde bunun orijinal tereyağı olması için yüzde 82 süt yağı içermesi gerekiyor. Fakat bazı kötü niyetli insanlar bunun içine yüzde 40, yüzde 50 bitkisel margarin koyarak halkımız kandırmış ve aldatmış oluyorlar.
Bir zeytinyağında ise bunu orijinal olup olmadığını anlamak için altında hafif bir tortular oluyor. Bunu böyle anlayabiliyoruz. Fakat bunu tereyağında veya et ürününde görerek anlayabileceğimiz bir oluşum olmuyor.
Balda da donarsa yada tortu olursa orijinal bal olmamış oluyor. Yüzde 82 süt veya yağ yazan ürünlerden korkmasınlar fakat bunların artık muhteviyatını karıştırıp tereyağı yazıyorlar ama içinde yüzde 40 bitkisel margarin oluyor. Bunlara özellikle dikkat etsinler. Zaten fiyat kendini belli ediyor. İyi bir tereyağı 380 lirayken uygun bir tereyağı, 250 liraya satılıyorsa mutlaka ona dikkat etsinler.
Gerçekten bir ürünün üretimine baktığınız zaman belli bir fiyatlardan dolayı bu merdiven altı dediğimiz ürünler ciddi derecede artık insanları rahatsız etmek durumunda. Bu insanlar bitmeyecek, bizim bunlara taviz vermememiz gerekiyor. Bildiğimiz yerden bu ürünleri temin edersek böyle sorunlarla karşılaşmayız.
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