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İstanbul'da yangın paniği! Alevler çatıyı sardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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İstanbul’da yangın paniği! Alevler çatıyı sardı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir binada yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, evde zaman zaman patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

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