Adana'da otoparkta "Neden korumadın" cinayeti! Önce bıçakladılar ardından üzerinde tepindiler

Adana'da 2'si kadın 5 şüpheli, bir iş yerinin otoparkında tartıştıkları Selam Şenci'yi (26) dövüp, bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin, babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı olduğu, kavgayı ayırmadığı için Şenci'yi dövüp bıçakladıkları öne sürüldü.