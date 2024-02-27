Adana'da otoparkta "Neden korumadın" cinayeti! Önce bıçakladılar ardından üzerinde tepindiler
Adana'da 2'si kadın 5 şüpheli, otoparkta tartıştıkları bir kişiyi dövüp bıçaklayarak öldürdü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, bıçaklanan kişinin üzerinde zıplandığı da görüntülere yansıdı.
Adana'da 2'si kadın 5 şüpheli, bir iş yerinin otoparkında tartıştıkları Selam Şenci'yi (26) dövüp, bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin, babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı olduğu, kavgayı ayırmadığı için Şenci'yi dövüp bıçakladıkları öne sürüldü.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. 5 kişi, Şenci'yi tekme ve yumruklarla darbetti.
Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Selam Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şenci'nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Selam Şenci, çağırılan ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenci, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Selam Şenci'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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