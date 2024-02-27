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Ankara'da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2024
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Ankara’da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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