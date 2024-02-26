Sandık Görevlisi ücretleri 2024 | Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken, sandık görevlileri için önemli detaylar netleşmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen yeni ücretler, görev alacak olan sandık görevlileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Peki sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar sandık görevlisi olma fırsatını değerlendirme ve katılım sağlama konusunda merak içindeler. Sandık görevlileri, demokratik süreçte önemli bir rol oynarlar ve seçimlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunurlar. İşte 2024 yerel seçimlerinde sandık görevlisi olma şartları ve sandık görevlisi ücreti hakkında güncel bilgiler...
2024 Sandık Görevlisi Ücretleri
Yerel seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlilerinin alacakları ücretler şu şekilde belirlendi:
Sandık kurulu başkanları: 2.947 TL
Sandık memurları: 2.088 TL
Partili üyeler: 1.044 TL
Bina sorumluları: 2.936 TL
Sandık başkanı ile sandık memuru arasındaki yaklaşık 900 TL'lik fark, sandık başkanının seçim sürecindeki ağır sorumluluğunu yansıtmakta. Bina sorumlusu ise, sandık kurulunun sorunsuz bir şekilde işleyişini sağlamak için gerekli olan ortamın hazırlanmasından dolayı önemli bir ücret alıyor.
Sandık Görevlisi Başvuruları Nereden Yapılacak?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların YSK'nın yapacağı duyuru ile birlikte açılması bekleniyor. Başvuru süreci başladığında, bu önemli gelişme haberlerimizde yer alacak.
Sandık Görevlisi Olma Şartları ve Başvuru Yöntemi
Seçim gününde önemli bir görev üstlenmek isteyen vatandaşların, ikametgah adreslerine göre ilgili seçim kurulu başkanlıklarına başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sandık görevlisi olabilmek için genel olarak aşağıdaki şartlar aranmakta:
📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
📍18 yaşını doldurmuş olmak,
📍Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak,
📍Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
📍Başvuru yapan adayların seçim kurulu tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılımı zorunludur. Eğitim sonrasında, uygun görülen adaylar sandık görevlisi olarak atanacak.
Kimler Sandık Görevlisi Olamaz?
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeri şahıslar (sivil memurlar dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar gibi bazı gruplar sandık kurullarında görev alamazlar. Bu kural, seçim sürecinin tarafsızlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuştur.
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