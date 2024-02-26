Sandık Görevlisi ücretleri 2024 | Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?

Sandık başkanı ile sandık memuru arasındaki yaklaşık 900 TL'lik fark, sandık başkanının seçim sürecindeki ağır sorumluluğunu yansıtmakta. Bina sorumlusu ise, sandık kurulunun sorunsuz bir şekilde işleyişini sağlamak için gerekli olan ortamın hazırlanmasından dolayı önemli bir ücret alıyor.

Sandık Görevlisi Başvuruları Nereden Yapılacak?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların YSK'nın yapacağı duyuru ile birlikte açılması bekleniyor. Başvuru süreci başladığında, bu önemli gelişme haberlerimizde yer alacak.