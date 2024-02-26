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Hakkari- Van Yolunda minibüsün üzerine çığ düştü! Ölü ve yaralılar var | Bakan Yerlikaya'dan açıklama...

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Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Hakkari- Van Yolunda minibüsün üzerine çığ düştü! Ölü ve yaralılar var | Bakan Yerlikaya’dan açıklama...

Son dakika... Van-Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir." dedi.

Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde saat 19.30 sıralarında çığ düştü.





Van istikametinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine seyir halinde olan Adil Çavlı yönetimindeki 30 AAD 949 Plakalı yolcu minibüsü, bu sırada düşen çığın etkisiyle sürüklenerek kısmen kar kütlesi altında kaldı.

Minibüsteki 15 yolcudan bir kadın hayatını kaybederken, 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE , İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu minibüsün içinde kalan diğer yolcular da ekipler kurtarılarak Van'daki hastanelere sevk edildi. Bölgede çığın etkisiyle kapanan kara yolunun açılması için de ekipler çalışma başlattı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştüğünü söyledi. Bu sırada yoldan geçen minibüsün kar kütlesinin sürüklemesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:
"Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Durumları iyi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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