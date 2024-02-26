İzmir’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü | Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi.
YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
İddiaya göre, H.A. (55) yönetimindeki 34 EHC 916 plakalı yolcu otobüsü, İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda A.D.'nin (32) kullandığı 48 BY 621 plakalı otomobille çarpıştı.
OTOMOBİL İLE OTOBÜS 200 METRE SÜRÜKLENDİ
Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklenirken, ihbar üzerine adrese İzmir ve Manisa'dan 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, A.D. ile otomobildeki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı. İtfaiye ekiplerince, otomobil içerisinde sıkışan A.D. ile H.D. bulundukları yerden çıkarıldı.
2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.D. ve H.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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