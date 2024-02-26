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Cami avlusunda şoke eden anlar! Yeni doğmuş bebek bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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Cami avlusunda şoke eden anlar! Yeni doğmuş bebek bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yeni doğmuş kız bebeğin soğuktan etkilendiğini belirledi.

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