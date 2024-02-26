Galata Kulesi kapalı mı, neden? Yeniden ziyarete ne zaman açılacak? İşte son güncel gelişmeler...

İstanbul'un en popüler cazibe merkezlerinden biri olan Galata Kulesi, belirli tarihlerde yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, belirli bir giriş ücreti karşılığında Galata Kulesi'ni gezebiliyorlar. Ancak, yapılan restorasyon çalışmaları nedeniyle Galata Kulesi'nin bir süre kapalı olacağı açıklandı. Bu süreçte, kuleye ziyaret planı yapanlar için alternatif planlar yapılması gerekebilir.