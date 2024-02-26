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Galata Kulesi kapalı mı, neden? Yeniden ziyarete ne zaman açılacak? İşte son güncel gelişmeler...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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Galata Kulesi kapalı mı, neden? Yeniden ziyarete ne zaman açılacak? İşte son güncel gelişmeler...

Galata Kulesi, İstanbul'un tarihî simgelerinden biri olarak bilinir ve şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Gün içinde birçok kişinin ziyaret ettiği bu tarihi yapı hakkında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Peki Galata Kulesi kapalı mı, neden?

İstanbul'un en popüler cazibe merkezlerinden biri olan Galata Kulesi, belirli tarihlerde yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, belirli bir giriş ücreti karşılığında Galata Kulesi'ni gezebiliyorlar. Ancak, yapılan restorasyon çalışmaları nedeniyle Galata Kulesi'nin bir süre kapalı olacağı açıklandı. Bu süreçte, kuleye ziyaret planı yapanlar için alternatif planlar yapılması gerekebilir.

GALATA KULESİ KAPALI MI?

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi'nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağını duyurdu.

GALATA KULESİ NE ZAMAN ZİYARETE AÇILACAK?

Galata Kulesi'nin 8'inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada "Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.

Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Galata Kulesi'nin Nisan ayı gibi açılması bekleniyor. Kuleye girişler ise 650 TL'dir.

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