Manisalı Mertcan ve Filistinli Haya’yı savaş ayırdı! Evlenecekleri günü beklerken Katil İsrail Filistin’e saldırdı

Gökay, sözlerini şöyle tamamladı: "Nişanlım ve annesi Gazze'de tek başlarına kaldılar. Elektrik, su, yemek yok, onları o sefil hayattan kurtarıp Türkiye'ye getirmek istiyorum. Türkiye'de yaşayacaktık. Ancak bu savaş bizim bütün planlarımızı alt üst etti. Nişanlım geldiğinde bir an önce düğün yapıp normal hayatımıza dönmek istiyoruz."

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