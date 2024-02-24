Gıda etiketlerine yeni düzenleme! Artık kullanılamayacak

Gıda güvenilirliğinin, insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımızı aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızı da gönüllü gıda denetçisi olmaya davet ediyorum."

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