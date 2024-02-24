Gıda etiketlerine yeni düzenleme! Artık kullanılamayacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ürün etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Tüketiciyi korumak istediklerini söyleyen Yumaklı, "Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Örneğin içeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılamayacak." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicileri korumak için gıda etiketlerine yeni düzenleme getirdiklerini söyledi. Yumaklı, "Örneğin muz aromalı süte muzlu süt yazılamayacak, görsel eklenemeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine kesinlikle müsaade edilmeyecek" dedi.
Yumaklı şunları söyledi:
Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı sitil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılamayacak. İçinde muz aroması olan bir sütte muzlu süt yerine muz aromalı süt yazacak.
Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "... tadında", "... lezzeti", "...keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Örneğin, bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerle satılamayacak.
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