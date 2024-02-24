İstanbul'da hareketli anlar! "Dur" ihtarına uymayıp ateş açtılar

Açılan ateş sonucu 1 bekçi yararlanırken saldırganlardan biri olay yerinde yakalandı. Diğer saldırgan ise saklandığı sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı bekçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.