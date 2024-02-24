Kurşun Kalemi kim icat etti? Çok eski ve ilginç bir tarihi var...

KURŞUN KALEMİN TARİHİ

Kurşun kalem, kağıt üzerine yazı veya çizim yapmak için kullanılan, yazıcı kısmı genellikle grafit ve kil karışımından üretilen bir araçtır. Tipik bir kurşun kalemde grafitin etrafı ahşap kaplıdır, ancak metal veya plastik muhafazalı olanları da mevcuttur. Kurşun kalem adına rağmen içinde gerçek kurşun bulunmaz; isim, grafitin ilk keşfedildiği dönemde kurşun cevheriyle karıştırılmasından gelir.

Kurşun kalemin tarihi çok eskilere dayanır. İlk olarak Antik Mısır ve Roma'da, bitkisel kamışlara dökülen sıvı kurşun kullanılarak yazı aracı yapılırdı. Orta Çağ'da rahipler ve yazarlar, kurşun alaşımından yapılmış ve ucu gümüşle lehimlenmiş çubuklarla yazı yazardı, ancak bu yöntemlerin kalitesi ve kullanımı sınırlıydı.