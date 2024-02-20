Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sosyal medyada yaptığı kin ve nefret söylemli paylaşımları sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Feyza Altun, gözaltına mı alındı, neden? İşte merak edilen detaylar...
Sosyal medyada kin ve nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Peki Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
FEYZA ALTUN HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Altun hakkında, dün (19 Şubat 2024) sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK'nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Altun'a gözaltı kararı verildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.
Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." dedi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SKANDAL PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına CHP'li Avukat Feyza Altun, "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Öte yandan CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar #FeyzaAltunTutuklansın etiketini sosyal medyada gündeme soktu.
FEYZA ALTUN KİMDİR?
Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.
Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Özel sektör, kamu çalışanları günde kaç saat çalışacak?
- Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…
- 8. Yargı Paketi son dakika 2024 | Meclis'ten geçti mi? 8. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! İnfaz düzenlemesi, genel af, denetimli serbestlik...
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
- 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...
- 28 gol, 36 asist! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte
- Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
- Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi