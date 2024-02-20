Sosyal medyada kin ve nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Peki Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?