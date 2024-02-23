Tokat'ta otelde yangın paniği! Müşteri 3. kattan aşağıya atladı
Son dakika haberleri... Tokat'ta bir otelin 3'üncü katında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangında, konakladığı odadaki pencereden atlayan bir kişi ağır yaralandı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir otelin 3'üncü katında çıktı.
Yangın sırasında odada bulunan müşteri Umut Muzaffer Gezen, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı.
Gezen, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, diğer odalara ve katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangının çıkış nedenini ile ilgili inceleme başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Hastanelerde Klinik Destek Elemanı ne iş yapar, hangi bölümde çalışır? Kaç TL maaş alıyorlar?
- Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
- Cuma Hutbesi Tam metin PDF 23 Şubat 🤲 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
- Kur'an-ı Kerim'de geçen 12 şifalı yiyecek! A'dan Z'ye faydaları...