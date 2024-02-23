Cuma namaz saati 23 Şubat 2024 | İstanbul, Ankara, Bursa, Konya il il namaz vakitleri... Diyanet ezan saat kaçta okunuyor?
Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek adına "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu sormaya başladı. 23 Şubat tarihinde eda edilecek cuma namazının saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenerek il il cuma namazı vakitleri olarak yayımlandı. Peki bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Bir cuma namazı için yeniden bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, İslam'ın beş temel ibadeti arasında özel bir konuma sahiptir. Cuma namazını kaçırmak istemeyen Müslümanlar, bulundukları ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını öğrenmek amacıyla araştırmalara başladı.
İL İL CUMA VAKİTLERİ 23 ŞUBAT 2024
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 23 Şubat 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;
İSTANBUL:13:23
ANKARA:13:07
İZMİR:13:30
BURSA:13:22
KONYA:13:08
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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
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