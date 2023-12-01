Cuma Hutbesi 1 Aralık 2023 TAM METNİ PDF | Diyanet bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? "İnsan, özü itibariyle değerlidir"

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı sorumluluklarını en iyi yerine getireninizdir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdardır."1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar."2

🌙Aziz Müminler!