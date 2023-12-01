Ekşi Sözlük pedofili olayı nedir, şahıs yakalandı mı, kimdir? Ekşi Sözlük yöneticisi ismi ne, kaç yaşında, nerede?
Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda Ekşisözlük platformunda pedofili içerik barındıran bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine gönderdiğini iddia etti. Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda yaşanan bu ahlaki çöküntünün Ekşi Sözlük tarafından duyurulmasının engellendiği belirtilirken, "2 gün önce kendisini başlık açarak ifşa ettim ve ekşisözlük yönetimi tarafından entrylerim silindi ve 1 ay ban yedim" ifadeleri kullanıldı. Peki Ekşi Sözlük pedofili olayı nedir, şahıs yakalandı mı?
Görko isimli bir kullanıcı, Ekşisözlük platformunda pedofili içerik barındıran bir bireyin, bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine gönderdiğini iddia etti. Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda, yaşanan bu şok edici olayın detaylarına dair bilgiler yer aldı. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerken vatandaşlar da iğrenç olaya ilişkin detayları merak ediyorlar. Peki Ekşi Sözlük yönetici ve kurucusunun ismi ne, kaç yaşında, nerede? İşte detaylar...
İĞRENÇ OLAY
Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımlarda Ekşisözlük'te pedofili bir şahsın kız bebeği yönelik istismar görüntülerini kendisine attığı yazıldı. İddiaya göre pedofili şahıs istismar ettiği bebeklerin karnına tarih atarak bu görüntüleri "Görko" isimli bu hesaba gönderiyor. Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.
Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."
İFŞA ETTİ!
Ekşisözlük'te pedofili bir şahıs, penisini kız bebeğin cinsel organına sokup fotoğraf çekip özelden bana atıyor. Bunu yaparken kız bebeğin KARNINA TARİH ATIYOR. 2 gün önce kendisini başlık açarak ifşa ettim ve ekşisözlük yönetimi tarafından entrylerim silindi ve 1 ay ban yedim+.
Elimde bana gönderdiği bütün mesajlar, kendisinin eksiupload'a yüklediği kız bebeğin içine girerken bana özelden attığı bütün fotoğraflar var. Fotoğrafların hepsi birbirinden iğrenç. Acilde çalışırken o kadar travma hastası gördüm ancak hiçbirinde bu kadar psikolojim etkilenmedi+
Az önce yeniden bebek ve penisiyle fotoğraf attı. "Elinden bir şey gelmiyor mu?" diyor. Banlandığım için başlık açamıyorum, gündem de olmuyor, artık son çare buraya yazıyorum. SİYASİLERE EN UFAK HAKARETTEN KİŞİLERİ İP ADRESLERİNDEN EVLERİNDEN ALDIRIYORSUNUZ. BU ADAM BULUNACAK !!
Bu kişi nasıl bulunur bilmiyorum, ama bulunmak zorunda. Bulunması için yardımcı olabilecek kim varsa lütfen yardım istiyorum. Kimler bu konuda yardımcı olur bilemedim. Bu tweet kimlere ulaşması gerekiyorsa ulaşsın, yardımcı olabileceğini düşündüğünüz herkesi etiketleyebilirsiniz.
EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDAL TEPKİ
Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.
Ekşi Sözlük'teki pedofili yazar skandalı sonrası platform yönetiminin takındığı tavır tepki çekti. İğrenç istismarı kamuoyuna duyuran yazarın hesabı 'pasif' konumuna çekildi.
Sözlük yöneticisi Başak Purut'un söz konusu durumla ilgili yaptığı açıklama tepkilere neden olurken, pedofili kişiyi ve olayı ifşa eden "Görko" isimli kullanıcı sosyal medya hesabından, "Bebeğin fotoğraflarını yetkili biri istemedikçe hiçbir yerde paylaşmadım. Susturmak yerine aksiyon alsaydınız dün bebeğin karnında "ekşi" yazılı fotoğrafı almayacaktım. Yazık." sözlerini kullandı.
Yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı. Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.
Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut'un ise X hesabından yaptığı açıklamalar skandalı örtbas çabası olarak yorumlandı.
Purut, konuyu gündeme getiren yazarın entrylerinin silinmesi için, "Kamuoyu oluşturmak niyetiyle de olsa kendisine gönderilen çocuk istismarına ilişkin görsellerin linklerini entrylerinde paylaşması suç." dedi.
"Görko" isimli kullanıcı ise, "Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Bebeğin fotoğraflarını yetkili biri istemedikçe hiçbir yerde paylaşmadım, paylaşmam. Hesabımı yasakladınız, isterseniz kapatabilirsiniz de. Susturmak yerine aksiyon alsaydınız dün bebeğin karnında "ekşi <3" yazılı="" fotoğrafı="" almayacaktım.=""> sözleriyle Purut'a tepki gösterdi..
EKŞİ SÖZLÜK KURUCUSU BAŞAK PURUT KİMDİR?
Başak Purut, ekşi sözlük yöneticisi olarak biliniyor. Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre, 48 yaşında olduğu ve İstanbul'da doğduğu ifade ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İL İL Cuma namaz vakitleri | İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık 2023 Filistin için toplu dua ne zaman?
- Cuma Hutbesi 1 Aralık 2023 TAM METNİ PDF | Diyanet bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? "İnsan, özü itibariyle değerlidir"
- 7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00'de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!
- EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri kim olacak?
- Osmanlı padişahları ilaç yerine tüketiyormuş! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Bu karışım her derde deva...
- ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: (sonuc.osym.gov.tr) ALES sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 yeni ALES sınavları...
- 2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
- AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...
- İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Alibey, Ömerli, Elmalı barajı...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...
- PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Beşiktaş - Club Brugge maçı sonucu! 30 Kasım 2023 Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç bitti?