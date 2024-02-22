Ticaret Bakanı Bolat'ın acı günü! Baba Şevki Bolat toprağa verildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Şevki Bolat, toprağa verildi.
Şevki Bolat için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde düzenlenen törende Bakan Bolat ve ailesi, taziyeleri kabul etti.
Bolat'ın cenaze namazı, öğle vaktinde İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından Ticaret Bakanı Bolat, törene katılanlara teşekkür etti.
CENAZE TÖRENİNE SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI
Cenaze törenine, Bakan Bolat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman ve Mustafa Şentop, eski bakanlardan Süleyman Soylu, Nurettin Nebati, Adil Karaismailoğlu, Muammer Güler, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra iş dünyasından Yıldırım Demirören, Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi ve Abdurrahim Albayrak da cenaze törenine katılan isimler arasında oldu.
Şevki Bolat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
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