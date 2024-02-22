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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de vatandaşlardan yol tepkisi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Sultangazi’de vatandaşlardan yol tepkisi

İstanbul Sultangazi'de seçim programına katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Yeni yol yapım çalışmasına tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular. Ben evi kiraya veremiyorum. Ben bu yaştan sonra nereye gideyim, mağdurum ben" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de katıldığı program sonrası yeni yol yapım çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını belirten bir grubun tepkisiyle karşılaştı.



İmamoğlu Sultangazi'de düzenlenen Cebeci Tanıtımları ve Halk Buluşması programına katıldı. Program sonrası bir grup, İmamoğlu'na kullandıkları eski yollarının İBB tarafından kapatılması ve kendilerine daha uzak bir alanda yeni bir yol yapılmasını gerekçe göstererek tepkilerini dile getirdi.

Yeni yol çalışmalarından dolayı evinin bahçesine toprak yığıldığını ve bu sebeple bahçesini kullanamadığını dile getiren bir kadın, "1924 senesinde, buranın tapusu Atatürk zamanında bize verilmiş. Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular. Ben evi kiraya veremiyorum. Ben bu yaştan sonra nereye gideyim, mağdurum ben" dedi.



"MADENİN İÇİNDEN GEÇEN YOLU TALEP EDİYORLAR"
Tepkiler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu ise, "Vatandaşlarımız bu yolun uzunluğundan şikayet ederek yine madenin içinden geçen yolu talep ediyorlar. Biz de onlara sizin ulaşım konforunuzu çözmek bizim sorumluluğumuzda bu bağlamda süreci çözüme kavuşturmak adına arkadaşlarımıza talimat verdik. Hanımefendiler kendi içlerinde kurul oluşturdular. Oturup, konuşulacak. Tabii sorun çok köklü, 1924'te burada tapusunu alıp Selanik'ten göç etmiş vatandaşlarımız var. Haklı olarak burada bu maden neden var diyorlar. Ona tabii benim bulacak çözümüm yok, yani bu sorun 40,50,60 yıllık bir sorun. Daha da eskisi var hatta ama biz şu anda buradaki yerleşim yerlerini korumak, ulaşım noktalarını insanların sağlıklarını tehdit edecek süreçlerden taşımak, onların konforunu, altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak. Bizim yapmamız gereken bunlar" diye konuştu.

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