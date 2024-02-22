Sarkıntılık vahşeti!  1 yıldır aranıyordu, kadın elbisesi giydirilmiş cesedi derede bulundu

Çatalca'da 12 Mayıs 2023 tarihinde polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine soruşturma açıldı. Polis bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu'nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Kerim Ç. ve Murat A.'nın çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.