Deprem davalarında ilk kara Şanlıurfa’da çıktı: 18 yıl 1 ay 15 gün hapis

ÜST SINIRDAN HÜKÜM

Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı. Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu. Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.