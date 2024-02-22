22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da korkunç kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı 2 çocuk öldü

Muğla'da korkunç kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı 2 çocuk öldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
ABONE OL
Muğla’da korkunç kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı 2 çocuk öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlandı.

Ahmet Ç. idaresindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisindeki yaya geçidinde, Bedirhan Arslan'ın (14) kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Efe Can'ın (13) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

HAYATA TUTUNAMADI

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Arslan hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ULAŞIM YAN YOLDAN

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA