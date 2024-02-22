Sakarya’da Cezayirli turistlerin gezi aracı dereye uçtu: 3 yaralı

Derede yan yatan UTV'deki 3 kişi yaralandı. Sürücü Ayoub Bestanı ile Abdesselem Boutrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25), ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından önce Sapanca Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.