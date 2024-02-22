İstanbul genelinde huzur uygulaması! Araçlar arandı, sürücü belgeleri kontrol edildi



İstiklal Caddesi'nde eş zamanlı yapılan denetimlerde ise cadde girişine denetim noktası kuruldu. Güven Timi ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yönelik yapılan denetimde, İstiklal Caddesi'nde şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

Saat 20.00'de başlayan denetimlerin 23.00'e kadar devam edeceği öğrenildi.