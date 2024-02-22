Cumhur’un adayı Murat Kurum göreve gelmeden kolları sıvadı! İstanbul’da 5 bin 500 binanın kentsel dönüşümü için tören

Törende konuşan Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu belirterek, kentteki 7,5 milyon ev ve işyerinin 1,5 milyonunun sağlıksız durumda olduğunu, bunlardan 600 bininin ise acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gerçeği bilerek çalıştıklarını dile getiren Kurum, afetlere dirençli bir İstanbul vadettiklerini söyledi.

Kurum, iki hafta önce Tuzla'da binlerce evin temellerini attıklarını, yüzlerce riskli yapıyı davul zurnayla yıktıklarını hatırlatarak, "Bugün de yine aynı amaç için buradayız. Tam 5 bin 500 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Yani şu anki İBB yönetiminin koca 5 yılda yaptığı sayı." dedi.

Tüm çalışmalarda tek bir gayelerinin olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz, bu şehri sağlam temeller üzerinde geleceğe taşımak istiyoruz. Peki, CHP'li mevcut yönetim ne yapıyor? Temel atmama töreni yapıyor. Tabii biliyor ki bir yerde bir temel atsa, o işin sonunu getiremeyecek." diye konuştu.