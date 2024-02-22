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Sarıyer'de peş peşe iki kaza: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2024
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Sarıyer’de peş peşe iki kaza: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de bir otomobil ağaca çarptı. Kaza nedeniyle yol kapandığı için karşı şeritten gitmek isteyen İETT otobüsü ise başka bir araçla çarpıştı.

Sarıyer'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol kapandığı için karşı şeritten gitmek isteyen İETT otobüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Peş peşe meydana gelen kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Yaralıların ve kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sarıyer'de saat 11:15 sıralarında Katar Caddesi'nden İstinye sahil istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan yan taraftaki inşaat işçileri, yağ dökülen yolda başka bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı. Kapanan yol nedeniyle karşı şerit gidiş geliş olarak kullanılmaya başlandı.

Yolun kapanması nedeniyle karşı şeride geçmeye çalışan İETT otobüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, yoğun trafik oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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