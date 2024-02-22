Sarıyer’de peş peşe iki kaza: 2 yaralı

Sarıyer'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol kapandığı için karşı şeritten gitmek isteyen İETT otobüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Peş peşe meydana gelen kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Yaralıların ve kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Sarıyer'de saat 11:15 sıralarında Katar Caddesi'nden İstinye sahil istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı.