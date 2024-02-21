İETT otobüsünde kadına yumruğa ev hapsi
İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünde yer verme tartışması sırasında tartıştığı kadının gözüne yumruk atan Muharrem B.'ye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.
Kadıköy'de otobüste yer isteyen kadına yumruk atan Muharrem B.'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi. Muharrem B.'nin hakimlikteki sorgusunda, "Yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bahsettiğim nedenler ile bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir" dediği öğrenildi.
Olay, 17 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de meydana geldi. İETT otobüsünde Reyhan Demirtaş ile Muharrem B. arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muharrem B., Reyhan Demirtaş'a yumrukla saldırdı. Şikayet üzerine Muharrem B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine getirilen şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli Muharrem B. ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik adli kontrol gerekçesinde şüphelinin bakıma muhtaç küçük çocuğunun bulunmasının bu aşamada ölçülü olacağını değerlendirdi.
"BİR ANLIK ÖFKE İLE OLAY GERÇEKLEŞMİŞTİR"
Muharrem B. hakimlikteki sorgusunda, "Olay günü ben işten eve dönmekteydim. Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum, Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde psikiyatri tedavi görmektedir. Sürekli sakinleştirici ilaç kullanmaktadır. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. Her gün benimle birlikte Ataşehir'den İkitelli Sanayi Sitesinde çalıştığım iş yerine birlikte gidip gelmektedir. Olay günü de bu nedenler ile oğlum yanımdaydı. Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bahsettiğim nedenler ile bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım, benim daha önce yapmadığı ve normalde de yapmayacağım bir davranıştır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.
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