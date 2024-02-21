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Kelime-i Tevhid bayrağına saldırı davasında karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Kelime-i Tevhid bayrağına saldırı davasında karar

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir isimli vatandaşı yumrukla darbeden ve 17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında, "Basit yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise beraat etti.

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