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Bakan Bolat'ın babası Şevki Bolat vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2024
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Bakan Bolat’ın babası Şevki Bolat vefat etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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