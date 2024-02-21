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"Eros" davasına ilişkin flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç: "Dava yeniden görülecektir"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Eros davasına ilişkin flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç: Dava yeniden görülecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldüren sanık hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi. Bakan Tunç, "Sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava yeniden görülecektir" ifadelerine yer verdi.

Başakşehir'deki bir sitede Eros adlı kediyi dakikalarca işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldüren sanık hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."

Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.

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