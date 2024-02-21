Devlet milletini ayağa kaldırdı! Depremzedelerin konut sevinci
Devlet, asrın deprem felaketinin yaralarını hızla sarmaya devam ediyor. Dün Adana ve Diyarbakır’da deprem konutları kura çekimi vardı. İki ilde 3 bini aşkın evin anahtarı, bakanların katıldığı renkli törenlerle hak sahiplerine teslim edildi.
6 Şubat depremlerinde evlerini kaybedenler, devletin jet hızıyla yaptığı evlerini teslim almanın mutluluğunu yaşıyor. Diyarbakır Bağlar'a bağlı Oğlaklı Köyü'nde yapımı süren deprem konutlarından 1423'ü tamamlandı.
Konutlar önceki gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı törenle teslim edildi. Adana'da da 1589 konutun yapımı tamamlandı. Konutlar için dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı törenle kura çekilişi yapıldı.
'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜRLER'
Diyarbakır'daki kura çekiminde kendisine ev çıkan Abdullah Köse, "Evimiz Bağlar ilçesi kırsal Alatosun Mahallesi'ndeydi. 6 Şubat depreminde evimiz yıkıldı. Şimdi İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, yeni yapılan konutlardaki evimizin anahtarını teslim etti.Evimize birkaç günde taşınacağız" dedi. Yeni evinin anahtarını teslim alan Ziynet Çelikel Çıtak da "Devletimize teşekkür ederiz. Bizleri hiç yalnız bırakmadı" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?
- BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
- Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl? Survivor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı
- Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...
- 2024 ALES /1 başvuru tarihleri | ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi
- EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Özel sektör, kamu çalışanları günde kaç saat çalışacak?
- Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…