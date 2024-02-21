Devlet milletini ayağa kaldırdı! Depremzedelerin konut sevinci

'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜRLER'

Diyarbakır'daki kura çekiminde kendisine ev çıkan Abdullah Köse, "Evimiz Bağlar ilçesi kırsal Alatosun Mahallesi'ndeydi. 6 Şubat depreminde evimiz yıkıldı. Şimdi İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, yeni yapılan konutlardaki evimizin anahtarını teslim etti.Evimize birkaç günde taşınacağız" dedi. Yeni evinin anahtarını teslim alan Ziynet Çelikel Çıtak da "Devletimize teşekkür ederiz. Bizleri hiç yalnız bırakmadı" diye konuştu.

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