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TSK'dan mağara ve sığınak eğitimi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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TSK’dan mağara ve sığınak eğitimi!

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan mağara operasyon eğitim merkezinde, mağara ve sığınak eğitimi gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya sitesinde yapılan paylaşımda, "47'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından; 6'ncı Dönem komando tazeleme eğitimi kapsamında, geçici üs bölgesine intikal, mağara ve sığınak eğitimi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri "Dosta güven düşmana korku" parolasıyla, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin baş kahramanlarından komandolar, zorlu eğitimlerden geçtikten sonra operasyon bölgelerine gidiyor.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya sitesinde yapılan paylaşımda, "47'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından; 6'ncı Dönem komando tazeleme eğitimi kapsamında, geçici üs bölgesine intikal, mağara ve sığınak eğitimi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

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