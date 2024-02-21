TSK’dan mağara ve sığınak eğitimi!

Türk Silahlı Kuvvetleri "Dosta güven düşmana korku" parolasıyla, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin baş kahramanlarından komandolar, zorlu eğitimlerden geçtikten sonra operasyon bölgelerine gidiyor.