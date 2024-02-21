Elektrik tellerindeki toplar meğer o işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez

Renkli top izolatörleri, özellikle sisli hava koşullarında veya düşük görüş mesafesinde uçan araçlar için hayati bir önem taşır. Bu küçük ama hayati unsurlar sayesinde elektrik hatlarının güvenliği artarken, çevresel güvenlik de sağlanmış olur.

Havaalanlarına yakın bölgeler, su yolları üzeri ve çeşitli alçak uçuş bölgeleri gibi alanlarda sıklıkla kullanılan bu izolatörler, havadan geçen iletkelerin belirginleştirilmesi ve dikkat çekilmesi amacıyla monte edilirler. Montajları oldukça basit olan bu renkli toplar, havadan geçen iletkenlerin üzerine iki cıvatalı klemp ile bağlanarak kolayca yerleştirilirler.