21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de korku dolu anlar! Felaket işte böyle geldi

Şişli'de korku dolu anlar! Felaket işte böyle geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
ABONE OL
Şişli’de korku dolu anlar! Felaket işte böyle geldi

Şişli'de bir kamyon normal araçların bile girmekte sıkıntı yaşadığı dar sokaklara girip yaklaşık 10 araca çarpıp aydınlatma direğini devirdi. Yaşananlar kameralara yansırken, toplamda 1 milyonluk liralık zarara sebep olan kamyon sürücüsünün arandığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA