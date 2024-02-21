Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü duyurdu! Galata Kulesi ziyarete kapalı olacak | Ne kadar kapalı kalacak?
Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır” ifadelerine yer verildi.
Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacak.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi'nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu.
Galata Kulesi'nin 8'inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada "Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.
Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? İlk Evim Konut kredisi kampanyası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları
- Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural
- KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?
- 6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
- Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
- Elektrik tellerindeki toplar meğer o işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?
- BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?