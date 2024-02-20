MHP’nin acı günü! MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti







Çakıroğlu'nun vefat haberini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman duyurdu: "MYK üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.