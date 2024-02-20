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MHP'nin acı günü! MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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MHP’nin acı günü! MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti

MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Çakıroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. MHP MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti. MHP'den yapılan açıklamada da "MYK Üyemiz Sayın Ferhat Çakıroğlu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

ACI HABER
MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, ile ilgili acı haber geldi. Çakıroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Çakıroğlu'nun vefat haberini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman duyurdu: "MYK üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

MHP'den yapılan açıklamada da "MYK Üyemiz Sayın Ferhat ÇAKIROĞLU vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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