Mersin’de okul bahçesinde veli öğretmen kafa atıp burnunu kırdı
Mersin'de bir veli okul bahçesinde tartıştığı öğretmene kafa atarak burnunu kırdı. Öğretmen hastaneye kaldırılırken şikayet üzerine veli hakkında soruşturma başlatıldı.
Mersin'de Muhsin Yanpar İlkokulu'nun bahçesinde öğrenci velisi M.A.'nın tartışırken kafa attığı öğretmen Süleyman Yılmaz'ın burnu kırıldı. Yılmaz hastaneye kaldırıldı, M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay, 16 Şubat'ta, merkez Toroslar ilçesindeki Muhsin Yanpar İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda bayrak töreni sırasında öğretmen Süleyman Yılmaz ile veli M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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