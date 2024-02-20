İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros’u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?

Başakşehir'deki bir sitede 1 Ocak'ta yaşanan olayda, İbrahim Keloğlan isimli şahıs, Eros adlı kediye dakikalarca şiddet uygulayarak ölümüne neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ancak bu ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya indirilmiş ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti. İşte o karara ilişkin son gelişmeler...

Başakşehir'deki korkunç olayda Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkındaki karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı. İşte kararın detayları:

Üst Mahkeme Kararında Detaylar

Üst mahkeme kararında, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarla devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğünü belirtti.