İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Üst mahkeme kararında, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarla devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğünü belirtti. Peki İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
Başakşehir'deki bir sitede 1 Ocak'ta yaşanan olayda, İbrahim Keloğlan isimli şahıs, Eros adlı kediye dakikalarca şiddet uygulayarak ölümüne neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ancak bu ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya indirilmiş ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti. İşte o karara ilişkin son gelişmeler...
Başakşehir'deki korkunç olayda Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkındaki karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı. İşte kararın detayları:
Üst Mahkeme Kararında Detaylar
Üst mahkeme kararında, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarla devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğünü belirtti.
İlk Mahkeme Kararı
Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ancak bu ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya indirilmiş ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden İtiraz
Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti.
Üst Mahkeme Kararı
Üst mahkeme, sanığın yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi acımasızca ve zalimce öldürdüğünü vurgulayarak, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşılmasının yanlış olduğunu belirtti.
Son Karar
Kararda, sanığın cezadan muaf tutulması durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etkinin olmayacağı vurgulanarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği ve adalet mekanizmalarına olan güveni zedeleyeceği ifade edildi.
Üst Mahkeme Kararı
Üst mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini usul ve yasaya aykırı görerek, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.
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- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
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