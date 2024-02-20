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İstanbul'da kritik operasyon! Çin istihbaratına çalışıyorlardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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İstanbul’da kritik operasyon! Çin istihbaratına çalışıyorlardı

Son dakika haberi | İstanbul'da Çin istihbaratına bilgi aktardığı düşünülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişi ve dernekler hakkında bilgi topladığı tespit edildi.

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